Festival Musical de Saint-Yrieix Bordeaux Brass Sextet Centre Culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Bordeaux Brass Sextet

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les sonorités éclatantes des cuivres et percussions du Bordeaux Brass Sextet nous entraineront dans un voyage original et enthousiasmant à travers les époques et les styles musicaux. Les 6 musiciens professionnels qui le composent, tous issus de l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, nous entraîneront de la Renaissance au 21ème siècle, en passant par Bach, Piazzolla, Dave Brubeck…

Œuvres de Lejeune, Piazzolla, Bach, Kalke, Forbes, Brubeck, Lafosse, McKee

En première partie du concert, l’Union Musicale de Saint-Yrieix, invitée traditionnelle du Festival, nous proposera un répertoire chatoyant d’orchestre d’harmonie laissant voir tout le talent de ces musiciens amateurs. .

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Bordeaux Brass Sextet

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Bordeaux Brass Sextet Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix