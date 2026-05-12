Availles-Limouzine

Festival Musiqu’à l’eau: Sieste Musicale

Espace Pêche Availles-Limouzine Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Manue Bouriaud s’expose en solo avec instruments (3 altos), looper et pédales d’effets pour cette deuxième date de Musiqu’à l’eau. Elle joue sa musique et chante les chansons des autres pour proposer un voyage musical poétique où il y a à boire, à manger, à voir, à écouter, à rêver.

Allongés sur des transats, laissez-vous aller à rêver, à écouter, à imaginer. Un véritable moment de lâcher-prise, pour le public et pour l’artiste.

Diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre, avec le soutien de la commune d’Availles Limouzine. .

Espace Pêche Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Festival Musiqu’à l’eau: Sieste Musicale

L’événement Festival Musiqu’à l’eau: Sieste Musicale Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne