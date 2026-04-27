Lire en transat Availles-Limouzine
Lire en transat Availles-Limouzine mercredi 15 juillet 2026.
Availles-Limouzine
Lire en transat
Jardin du Presbytère Availles-Limouzine Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Availles-Limouzine découvrir les Contes de Corinne Pignoux à 15h30 dans le jardin du Presbytère. .
Jardin du Presbytère Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliothequeavailles86@orange.fr
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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