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Lire en transat Availles-Limouzine

Lire en transat Availles-Limouzine

Lire en transat Availles-Limouzine mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Jardin du Presbytère

Ville : 86460 Availles-Limouzine

Département : Vienne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Availles-Limouzine

Lire en transat

Jardin du Presbytère Availles-Limouzine Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Availles-Limouzine découvrir les Contes de Corinne Pignoux à 15h30 dans le jardin du Presbytère.   .

Jardin du Presbytère Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine   bibliothequeavailles86@orange.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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