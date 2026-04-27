Availles-Limouzine

Lire en transat

Jardin du Presbytère Availles-Limouzine Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez à Availles-Limouzine découvrir les Contes de Corinne Pignoux à 15h30 dans le jardin du Presbytère. .

Jardin du Presbytère Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliothequeavailles86@orange.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne