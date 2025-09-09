Festival Musique en Vallée d’Olt 2026 32ème édition ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-31

2026-07-20

Jamais à cours d’inspiration, les musiciens du Festival en Vallée d’Olt poseront bientôt valises et pupitres, suivant les méandres et détours imprévus du Lot, de Saint Geniez à Ste Eulalie d’Olt, en passant par le Causse.

Programmation 2026 à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Never short of inspiration, the musicians of the Festival en Vallée d’Olt will soon be putting down their suitcases and music stands, following the meanders and unexpected detours of the Lot, from Saint Geniez to Ste Eulalie d’Olt, via the Causse.

German :

Die Musiker des Festival en Vallée d’Olt, denen nie die Inspiration ausgeht, werden bald Koffer und Notenständer abstellen und den Windungen und unvorhergesehenen Umwegen des Lot folgen, von Saint Geniez über den Causse bis nach Ste Eulalie d’Olt.

Italiano :

Mai a corto di ispirazione, i musicisti del Festival en Vallée d’Olt poseranno presto le loro valigie e i loro leggii, seguendo le curve inaspettate del Lot, da Saint Geniez a Ste Eulalie d’Olt, passando per la Causse.

Espanol :

Nunca faltos de inspiración, los músicos del Festival en Vallée d’Olt dejarán pronto sus maletas y atriles, siguiendo los giros inesperados del Lot, desde Saint Geniez hasta Ste Eulalie d’Olt, pasando por el Causse.

