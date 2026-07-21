Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 1 Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors
mardi 18 août 2026 · Centre culturel Le Cairn · Lans-en-Vercors
Informations pratiques
Lans-en-Vercors
Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 1
Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Stagiaires de la 36ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Young-Sun Kim, piano
.
Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12
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English :
Trainees at the 36th Villard de Lans Summer Music Academy
Young-Sun Kim, piano
L’événement Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 1 Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors
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