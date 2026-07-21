Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 2 Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 2

Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Stagiaires de la 36ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans



Young-Sun Kim, piano

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Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

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English :

Trainees at the 36th Villard de Lans Summer Music Academy

Young-Sun Kim, piano

L’événement Festival Musique en Vercors Jeunes Talents 2 Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors