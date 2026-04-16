Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Marché couvert de Tonnerre Tonnerre
Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Marché couvert de Tonnerre Tonnerre jeudi 27 août 2026.
Tonnerre
Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique
Marché couvert de Tonnerre 13 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Générale publique du concert du soir. .
Marché couvert de Tonnerre 13 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96 reservations@musiquesentonnerrois.com
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English : Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique
L’événement Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)