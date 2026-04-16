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Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Marché couvert de Tonnerre Tonnerre

Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Marché couvert de Tonnerre Tonnerre

Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Marché couvert de Tonnerre Tonnerre jeudi 27 août 2026.

Lieu : Marché couvert de Tonnerre

Adresse : 13 Rue de l'Hôtel de ville

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique

Marché couvert de Tonnerre 13 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Générale publique du concert du soir.   .

Marché couvert de Tonnerre 13 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96  reservations@musiquesentonnerrois.com

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English : Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique

L’événement Festival Musiques en Tonnerrois Générale publique Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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