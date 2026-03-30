Festival Nomade du Perche 3ème édition Rémalard Rémalard en Perche
Festival Nomade du Perche 3ème édition Rémalard Rémalard en Perche vendredi 18 juin 2027.
Festival Nomade du Perche 3ème édition
Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-06-18
fin : 2027-06-20
Date(s) :
2027-06-18
Pratique au Moulin de Boiscorde entrée libre.
Plus d’informations prochainement sur http://www.festival-nomade-du-perche.fr/ .
Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63
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English : Festival Nomade du Perche 3ème édition
L’événement Festival Nomade du Perche 3ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CdC Coeur du Perche
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