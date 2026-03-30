Festival Nomade du Perche 3ème édition Rémalard Rémalard en Perche

Festival Nomade du Perche 3ème édition

Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-18

fin : 2027-06-20

Date(s) :

2027-06-18

Pratique au Moulin de Boiscorde entrée libre.

Plus d’informations prochainement sur http://www.festival-nomade-du-perche.fr/ .

Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63

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English : Festival Nomade du Perche 3ème édition

L’événement Festival Nomade du Perche 3ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CdC Coeur du Perche