Festival Nourrir son âme’ Centre Commercial les 4 Chemins Vichy
vendredi 9 octobre 2026 · Centre Commercial les 4 Chemins · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Festival Nourrir son âme’
Cinéma Grand Écran Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
Retraités, Etudiants, handicapés, France travail…
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Imaginé par Elisabeth AUBRET, psychopraticienne et auteure, via son association Nourrir son âme et en partenariat avec le Cinéma Grand Écran, ce festival vous propose une véritable expérience inédite entre projections, conférences et rencontres.
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Cinéma Grand Écran Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 cinema.vichy@grandecran.fr
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English :
Conceived by Elisabeth AUBRET, a psychotherapist and author, through her organization Nourrir son %E2me and in partnership with the Cin%E9ma Grand %C9cran, this festival offers a truly unique experience featuring film screenings, lectures, and meet-and-greets.
L’événement Festival Nourrir son âme’ Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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