FESTIVAL Ô LES BAINS! Soirée Concerts croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains

samedi 12 septembre 2026 · croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane · La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

FESTIVAL Ô LES BAINS! Soirée Concerts

croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre du festival Ô les Bains !, venez profiter d’une soirée musicale ouverte à tous, avec une programmation éclectique qui saura séduire tous les publics.

Les festivités débuteront à 18h00 avec La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge, avant de laisser place à JASOIL à 19h00 pour une ambiance jazz. À 21h00, Emily CHRISTY interprétera les plus grands titres de la variété française. Enfin, à 22h15, Sonia Roussey, révélée au grand public lors de son passage dans The Voice sur TF1, rejoindra les NOIZY BIRDZ pour un concert mêlant pop, RnB, soul et funk.

Tout au long de la soirée, une buvette et une petite restauration seront proposées sur place par l’association Epivoge.

Ne manquez pas cette soirée festive et conviviale, placée sous le signe de la musique et du partage !Tout public

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croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains ! festival, come enjoy an evening of music open to everyone, featuring an eclectic lineup that’s sure to appeal to all audiences.

The festivities will begin at 6:00 p.m. with La Balnéenne—Harmonie du Val de Voge, followed by JASOIL at 7:00 p.m. for a jazz atmosphere. At 9:00 p.m., Emily CHRISTY will perform the greatest hits of French pop music. Finally, at 10:15 p.m., Sonia Roussey—who rose to fame during her appearance on TF1’s *The Voice*—will join the NOIZY BIRDZ for a concert blending pop, R&B, soul, and funk.

Throughout the evening, the Epivoge association will be offering drinks and light refreshments on site.

Don’t miss this festive and friendly evening, all about music and togetherness!

L’événement FESTIVAL Ô LES BAINS! Soirée Concerts La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION