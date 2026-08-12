FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026 Salle de l’Auzelou Tulle
jeudi 29 octobre 2026 · Salle de l'Auzelou · Tulle
Informations pratiques
Tulle
FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026
Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-29
Jeudi 29/10 Neiges Percées MC Ker 6 DJ Startup Gratuit
Vendredi 30/10 Pussy Miel Madam Les Ramoneurs de menhirs Putan club Regine Tonic(DJ) Tarifs 22/23 €
Samedi 31/10 Dubamix Tha Trichaz Rakoom Leroy se meurt ADS Sound System (DJ) Tarifs 23/23 € – .
Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine emdolc@gmail.com
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English : FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026
L’événement FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026 Tulle a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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