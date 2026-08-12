FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026 Salle de l’Auzelou Tulle

Informations pratiques

Tulle

FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Jeudi 29/10 Neiges Percées MC Ker 6 DJ Startup Gratuit

Vendredi 30/10 Pussy Miel Madam Les Ramoneurs de menhirs Putan club Regine Tonic(DJ) Tarifs 22/23 €

Samedi 31/10 Dubamix Tha Trichaz Rakoom Leroy se meurt ADS Sound System (DJ) Tarifs 23/23 € – .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine emdolc@gmail.com

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English : FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026

L’événement FESTIVAL Ô LES CHOEURS 2026 Tulle a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes