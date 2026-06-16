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Jeux de bois géants Tulle

Jeux de bois géants Tulle

Jeux de bois géants Tulle jeudi 20 août 2026.

Adresse : Quai Baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tulle

Jeux de bois géants

Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Jeux de bois géants avec Air de jeux, roller
avec Profession Sport quai Baluze dans le
cadre des Jeudis en Cathé-Trech de 18h à
20h   .

Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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