Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds

2 rue des portes de Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-17

La cour des arts vous invite à venir partager un stage de modelage avec Béatrice Chastagnol pour ados et adultes de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. À partir de 16 ans. Tarifs 240€ adhérent 384€ non adhérent. .

2 rue des portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

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English : EXPOSITION Portraits vagabonds

L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes