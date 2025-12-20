Tulle

Les Jeudis de l’été La Surboum de l’amour

Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

AmourSuper est une boum qui rend hommage au divertissement, à l’Eurodance, à l’Amour niais, aux plateaux TV du samedi soir,

à la fête foraine, aux chenilles géantes, au Pontarlier et à la beauté des corps qui suent dans une danse féroce.

AmourSuper est une boum, telle que beaucoup de générations l’ont connue, depuis les années 80 jusqu’à maintenant.

Deux Dj.ettes officient dans le fond de scène, dégainant des tubes enflammés. Des slows des années 80, en passant par l’Eurodance

des années 90/2000 jusqu’à leurs héritiers du Gabber d’aujourd’hui. La soirée est animée par une MC qui guident le public à travers

l’univers de l’Amour Super et deux animatrices qui distribuent des surprises au public, proposent des défis ou guident le public dans les danses.

La fête est célébrée par un maître nageur hissé sur une chaise haute qui surveille avec précaution le niveau d’amour de la salle. .

Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61

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English : Les Jeudis de l’été La Surboum de l’amour

L’événement Les Jeudis de l’été La Surboum de l’amour Tulle a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze