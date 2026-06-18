Pass été jeunes centre aqua Tulle
Pass été jeunes centre aqua Tulle lundi 17 août 2026.
Tulle
Pass été jeunes centre aqua
1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Les lundi après midi au Centre aquatique de 13h30 à 17h30 avec réservations limitées .
1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 067703675 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
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English : Pass été jeunes centre aqua
L’événement Pass été jeunes centre aqua Tulle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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