Tulle

Pass été jeunes centre aqua

1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Les lundi après midi au Centre aquatique de 13h30 à 17h30 avec réservations limitées .

1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 067703675 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Pass été jeunes centre aqua

L’événement Pass été jeunes centre aqua Tulle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes