Festival odonymes Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, restauration et buvette en prix raisonnés Tout public – Age maximum : 99

Festival de musique en session d’improvisation avec des collaborations aristiques variées.Buvette et restauration sur place.

Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire 44230



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