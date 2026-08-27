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Festival odonymes Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire
samedi 5 septembre 2026 · Parc Maurice Schwob · Saint-Sébastien-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 – 21:30
Gratuit : oui Entrée libre, restauration et buvette en prix raisonnés Tout public – Age maximum : 99
Festival de musique en session d’improvisation avec des collaborations aristiques variées.Buvette et restauration sur place.
Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
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