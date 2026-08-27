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Festival odonymes Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire

samedi 5 septembre 2026 · Parc Maurice Schwob · Saint-Sébastien-sur-Loire

Festival odonymes Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Parc Maurice Schwob
Adresse
1 rue des garennes 44100 Nantes
Ville
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, restauration et buvette en prix raisonnés

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 – 21:30
Gratuit : oui Entrée libre, restauration et buvette en prix raisonnés Tout public – Age maximum : 99 

Festival de musique en session d’improvisation avec des collaborations aristiques variées.Buvette et restauration sur place.

Parc Maurice Schwob Saint-Sébastien-sur-Loire 44230


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