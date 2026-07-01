Informations pratiques

Florentin-la-Capelle

Festival Opus 12

Monrcausson Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Association Les Murs ont des Oreilles vous présente l’édition #5 de son Festival Opus 12, un festival de musique classique et populaire. Dimanche 26 juillet à 18h à Montcausson, commune de Florentin.

Montcaus’sound Garden Party un cocktail de bons sons avec les groupes Bozane, Corbaal et Zelezna.

Tarif au choix 10€/15€/ 20€

Infos et réservations festivalopus12@gmail.com ou 07 81 33 92 91 (sms) .

Monrcausson Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 7 81 33 92 91 festivalopus12@gmail.com

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English :

The association « Les Murs ont des Oreilles » presents the 5th edition of its Opus 12 Festival, a festival of classical and popular music. Sunday, July 26, at 6:00 p.m. in Montcausson, in the town of Florentin.

L’événement Festival Opus 12 Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)