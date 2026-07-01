Informations pratiques

Saint-Amans-des-Cots

Festival Opus 12

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Association Les Murs ont des Oreilles vous présente l’édition #5 de son Festival Opus 12, un festival de musique classique et populaire. Vendredi 24 juillet à 20h30 à St-Amans-des-Côts Je m’interroge . Conception, flûte, jeu Samuel Bricault.

Je m’interroge ! est un seul en scène où un personnage à la personnalité multiple et sans âge, réfléchissant à voix haute, viendra se livrer à des confidences surprenantes. On le dit clown flûtiste, et surtout un peu fou questionnant les tabous, il vient soulever des sujets sensibles et entretenir une sorte de conférence concertante où l’humour et le sordide se côtoient, un peu comme dans le vie.

Tarif au choix 5€/10€/15€

Infos et réservations festivalopus12@gmail.com ou 07 81 33 92 91 (sms) .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 7 81 33 92 91 festivalopus12@gmail.com

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English :

The Les Murs ont des Oreilles Association presents the 5th edition of its Opus 12 Festival, a festival of classical and popular music. Friday, July 24, at 8:30 p.m. in St-Amans-des-Côtes: “Je m’interroge.” Concept, flute, performance: Samuel Bricault.

L’événement Festival Opus 12 Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)