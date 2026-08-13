Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

RSA, demandeurs d’emploi, étudiants

Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 21:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Le jeune pianiste Nicola Theuil met son talent au service d’un programme très varié, parmi les plus belles pages du répertoire pour piano. Oeuvres de Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The young pianist Nicola Theuil showcases his talent in a highly varied program featuring some of the most beautiful pieces in the piano repertoire. Works by Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…

L’événement Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Roussas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes