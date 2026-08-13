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AGENDA · Roussas

Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Le village Roussas

mercredi 14 octobre 2026 · Le village · Roussas

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le village
Adresse
Espace Culturel Saint Germain
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Tarif réduit RSA, demandeurs d’emploi, étudiants Sur présentation d’un justificatif

Roussas

Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants
Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14 21:30:00

Date(s) :
2026-10-14

Le jeune pianiste Nicola Theuil met son talent au service d’un programme très varié, parmi les plus belles pages du répertoire pour piano. Oeuvres de Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The young pianist Nicola Theuil showcases his talent in a highly varied program featuring some of the most beautiful pieces in the piano repertoire. Works by Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…

L’événement Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Roussas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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