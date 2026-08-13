Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Le village Roussas
mercredi 14 octobre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants
Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14 21:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Le jeune pianiste Nicola Theuil met son talent au service d’un programme très varié, parmi les plus belles pages du répertoire pour piano. Oeuvres de Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The young pianist Nicola Theuil showcases his talent in a highly varied program featuring some of the most beautiful pieces in the piano repertoire. Works by Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy…
L’événement Festival Page Blanche Récital de piano de Nicola Theuil Roussas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes