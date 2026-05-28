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Festival Parole d’été rue Gambetta La Rochelle

Festival Parole d’été rue Gambetta La Rochelle mercredi 10 juin 2026.

Lieu : rue Gambetta

Adresse : Porte Royale

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : 6 6 6

La Rochelle

Festival Parole d’été

rue Gambetta Porte Royale La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-10
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-10

Nouvelle édition du festival Parole d’été 2026 ! Les histoires prennent la Porte…Royale ! Par le collectif Les Amuse-Gueules.
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rue Gambetta Porte Royale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amusegueules.conteurs@gmail.com

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English :

Another edition of the Parole d’été 2026 festival! Stories take the Porte…Royale! By the collective Les Amuse-Gueules.

L’événement Festival Parole d’été La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle

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