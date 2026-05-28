Festival Parole d’été rue Gambetta La Rochelle

La Rochelle

Festival Parole d’été

rue Gambetta Porte Royale La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-10

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-10

Nouvelle édition du festival Parole d’été 2026 ! Les histoires prennent la Porte…Royale ! Par le collectif Les Amuse-Gueules.

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rue Gambetta Porte Royale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amusegueules.conteurs@gmail.com

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English :

Another edition of the Parole d’été 2026 festival! Stories take the Porte…Royale! By the collective Les Amuse-Gueules.

L’événement Festival Parole d’été La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle