Festival Parole d’été rue Gambetta La Rochelle
Festival Parole d’été rue Gambetta La Rochelle mercredi 10 juin 2026.
La Rochelle
Festival Parole d’été
rue Gambetta Porte Royale La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-10
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-10
Nouvelle édition du festival Parole d’été 2026 ! Les histoires prennent la Porte…Royale ! Par le collectif Les Amuse-Gueules.
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rue Gambetta Porte Royale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amusegueules.conteurs@gmail.com
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English :
Another edition of the Parole d’été 2026 festival! Stories take the Porte…Royale! By the collective Les Amuse-Gueules.
L’événement Festival Parole d’été La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle
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