Festival Partir en livre, Clos Montesquieu, Mérignac

Informations pratiques

Festival Partir en livre Mardi 7 juillet, 15h00 Clos Montesquieu Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Dans le parc aux pieds des immeubles, la nature en ville reprend ses droits et Sylvain Trabut y présente son univers et propose un atelier (dès 6 ans) à 16h.

Retrouvez également notre sélection de livres ou allongez-vous dans un hamac de la bibliambule.

Clos Montesquieu 11 rue Erik Satie 33200 Bordeaux Mérignac 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec Sylvain Trabut Partir en livre PEL2026

CNL – Julien Neel pour Partir en Livre