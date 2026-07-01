Festival Partir en livre, Clos Montesquieu, Mérignac
mardi 7 juillet 2026 · Clos Montesquieu · Mérignac
Informations pratiques
Festival Partir en livre Mardi 7 juillet, 15h00 Clos Montesquieu Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00
Dans le parc aux pieds des immeubles, la nature en ville reprend ses droits et Sylvain Trabut y présente son univers et propose un atelier (dès 6 ans) à 16h.
Retrouvez également notre sélection de livres ou allongez-vous dans un hamac de la bibliambule.
Clos Montesquieu 11 rue Erik Satie 33200 Bordeaux Mérignac 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Avec Sylvain Trabut Partir en livre PEL2026
CNL – Julien Neel pour Partir en Livre
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