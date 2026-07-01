Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Festival Partir en livre Wangenbourg-Engenthal

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Dans le cadre du festival Partir en livre organisé par le ministère de la culture, venez découvrir les différents ateliers proposés à la bibliothèque de Wangenbourg-Engenthal !

Au programme

Vendredi 3 juillet de 17h à 17h30 lectures Bébés Lecteurs

Retrouvez les petits et grands héros favoris de nos tout-petits autour de lecture d’histoires, comptines et jeux !

Jeudi 9 juillet, de 14h à 17h atelier Fabrique ta planche de BD

Rejoins nous pour créer ta planche de BD ! Si tu es intéressé, tu peux déjà réfléchir à l’histoire et à la forme des personnages que tu veux mettre en BD, en respectant le thème Nos petits et grands héros . A partir de 8 ans.

Vendredi 10 juillet de 17h à 19h atelier d’écriture Nos grands et petits héros

Le plus grand super-héros que je connaisse est… , L’humanité est, plus que jamais, en danger. Un seul être peut la sauver… A vous d’imaginer votre histoire ! Sur inscription, à partir de 13ans. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr

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English :

L’événement Festival Partir en livre Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble