Festival Partir en livre Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal
jeudi 9 juillet 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Festival Partir en livre Wangenbourg-Engenthal
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10
Dans le cadre du festival Partir en livre organisé par le ministère de la culture, venez découvrir les différents ateliers proposés à la bibliothèque de Wangenbourg-Engenthal !
Au programme
Vendredi 3 juillet de 17h à 17h30 lectures Bébés Lecteurs
Retrouvez les petits et grands héros favoris de nos tout-petits autour de lecture d’histoires, comptines et jeux !
Jeudi 9 juillet, de 14h à 17h atelier Fabrique ta planche de BD
Rejoins nous pour créer ta planche de BD ! Si tu es intéressé, tu peux déjà réfléchir à l’histoire et à la forme des personnages que tu veux mettre en BD, en respectant le thème Nos petits et grands héros . A partir de 8 ans.
Vendredi 10 juillet de 17h à 19h atelier d’écriture Nos grands et petits héros
Le plus grand super-héros que je connaisse est… , L’humanité est, plus que jamais, en danger. Un seul être peut la sauver… A vous d’imaginer votre histoire ! Sur inscription, à partir de 13ans. 0 .
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr
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English :
L’événement Festival Partir en livre Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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