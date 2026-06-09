Festival Paulyphonie Pau
Festival Paulyphonie Pau lundi 3 août 2026.
Pau
Festival Paulyphonie
1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-03
Florent des Boscs, jeune chef d’orchestre palois, a créé à Paris l’orchestre Albatros , ainsi que le Petit chœur du Louvre , constitués de jeunes musiciens et choristes au service d’un répertoire d’exception.
Il ambitionne de créer à Pau un festival, PAULYPHONIE, qui cherche à démocratiser la musique classique, en la faisant rimer avec gastronomie locale.
Plusieurs concerts seront organisés au Théâtre Saint Louis (Pau) et au Château de Franqueville (Bizanos).
Programme à venir .
1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Paulyphonie
L’événement Festival Paulyphonie Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 9 juin 2026
- Conservatoire French Shires Trombones Quartet Pau 9 juin 2026
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 10 juin 2026
- Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos ART-T LOCUS Pau 10 juin 2026
- Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau 10 juin 2026