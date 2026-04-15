Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux

Festival Percud’eaux Vendredi 22 mai, 19h00 La Maison ouverte Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Par : La Reverb et Timbodé

Conférence « Salvador da Bahia: le tambour comme symbole de résistance à l’esclavage ».

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

La Maison ouverte 49 rue Dubourdieu Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence Conférence Brésil

Aline Demail