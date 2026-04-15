Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux
Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
Festival Percud’eaux Vendredi 22 mai, 19h00 La Maison ouverte Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00
Par : La Reverb et Timbodé
Conférence « Salvador da Bahia: le tambour comme symbole de résistance à l’esclavage ».
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
La Maison ouverte 49 rue Dubourdieu Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence Conférence Brésil
Aline Demail
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