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Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux

Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux

Festival Percud’eaux, La Maison ouverte, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.

Lieu : La Maison ouverte

Adresse : 49 rue Dubourdieu

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Festival Percud’eaux Vendredi 22 mai, 19h00 La Maison ouverte Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Par : La Reverb et Timbodé
Conférence « Salvador da Bahia: le tambour comme symbole de résistance à l’esclavage ».
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

La Maison ouverte 49 rue Dubourdieu Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence Conférence Brésil

Aline Demail

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