Festival Percud’eaux, Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, Bordeaux
Festival Percud’eaux, Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, Bordeaux lundi 25 mai 2026.
Festival Percud’eaux Lundi 25 mai, 11h00 Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T11:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T11:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00
Par : La Reverb et Timbodé
Déambulation de percussions afro-brésiliennes sur les quais, de la Maison écocitoyenne au Village latino-américain.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Quai Richelieu Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Déambulation de percussions afro-brésiliennes Déambulation Brésil
Aline Demail
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