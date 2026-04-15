Festival Percud’eaux, Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, Bordeaux

Festival Percud’eaux Lundi 25 mai, 11h00 Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T11:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T11:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Par : La Reverb et Timbodé

Déambulation de percussions afro-brésiliennes sur les quais, de la Maison écocitoyenne au Village latino-américain.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Quai Richelieu Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Déambulation de percussions afro-brésiliennes Déambulation Brésil

Aline Demail