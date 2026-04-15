Festival Percud’eaux, Salle du Point du Jour, Bordeaux

Festival Percud’eaux Samedi 23 mai, 20h00 Salle du Point du Jour Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Par : La Reverb et Timbodé

Concert “Roda de Samba” spéciale Salvador da Bahia, avec : Jair Mendes, Viviam Caroline, Marcelo Silva, Joaozinho do Cavaco, Eduardo Vaz et la participation de batucadas.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle du Point du Jour 44 rue Joseph brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert « Roda de Samba » Brésil Festival

Aline Demail