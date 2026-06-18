Festival Phare Jardin d’été Arles

Arles

Festival Phare

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2026. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Ciné-Phare est un festival international de courts métrages en animation, fictions et documentaires.

Cette année le Festival Ciné-Phare célèbre sa 12ème édition.

Programmation particulièrement alléchante avec un ciné-concert d’un des musiciens de Feu! Chaterton, la présence de Virginie Ledoyen qui accompagne un film taïwanais Mahjong de Edouard Yang, la projection de Au Bain des dames de Margaux Fournier, César du meilleur court métrage documentaire 2026, un jury de cinéastes prestigieux, une avant-première pendant les Rencontres de la photographie, et des courts métrages de l’école MoPA seront également projetés.



Programme



– 27 juillet Soirée d’ouverture à l’Eden cinéma à Fontvieille

Focus sur le cinéma taïwanais. En partenariat avec le bureau culturel de Taïpei à Paris



– 28 juillet Ciné-causerie au Museon Arlaten

L’humour dans le Polar au cinéma Robert Pujade



– 29 juillet Soirée Humour au Théâtre Antique d’Arles

Au Bain des dames de Margaux Fournier mis à l’honneur, César du meilleur court métrage documentaire. En présence de la réalisatrice. Suivie d’une projection de 7 courts métrages hilarants.



– 30 juillet Soirée Polar au Théâtre Antique d’Arles

Projection de 7 courts métrages sur le polar et humour noir



– 31 juillet Soirée de clôture au Théâtre Antique d’Arles



Remise des Prix

– Prix des étudiants

– Prix du public

– Prix des cinéastes (vote du jury)

– Prix Alice Guy (meilleure réalisatrice)

– Prix de La Réplique (comédienne ou comédien)



Diffusion de Tout un fromage de Antoine Fabry et Clément Doumic avec un mini concert de la bande orginale du film produite par Clément Doumic, membre de Feu! Chaterton.

C’est l’histoire de deux amis, ils raffolent d’une tomme de chèvre dégustée sur le marché d’Arles et se lancent à la recherche de son mystérieux producteur. Ce véritable road trip rappelle à quel point l’appétit se nourrit des histoires racontées.

Cinq jours de cinéma, de rencontres, de musique et d’émotions sous les étoiles d’Arles il ne manque plus que vous pour faire rayonner cette 12ᵉ édition du Festival Ciné-Phare ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 36 12 40 festival.phare@gmail.com

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English :

Ciné-Phare is an international festival of animated, narrative, and documentary short films.

L’événement Festival Phare Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles