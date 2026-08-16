Informations pratiques

Perpignan

FESTIVAL PHONÈME

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 10

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-09

Au Centre d’Art Contemporain, le festival PHONÈME propose une immersion au cœur de la création musicale contemporaine.

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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Center for Contemporary Art, the PHON%C8ME festival offers an immersive experience at the heart of contemporary music creation.

L’événement FESTIVAL PHONÈME Perpignan a été mis à jour le 2026-08-13 par PERPIGNAN TOURISME