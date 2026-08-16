FESTIVAL PHONÈME Perpignan
mercredi 9 septembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
FESTIVAL PHONÈME
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 10
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-09
Au Centre d’Art Contemporain, le festival PHONÈME propose une immersion au cœur de la création musicale contemporaine.
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Center for Contemporary Art, the PHON%C8ME festival offers an immersive experience at the heart of contemporary music creation.
L’événement FESTIVAL PHONÈME Perpignan a été mis à jour le 2026-08-13 par PERPIGNAN TOURISME
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