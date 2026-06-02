Festival Place aux Mômes: Be ice cycle de la compagnie Zirkus Morza Perros-Guirec Perros-Guirec

Perros-Guirec

Festival Place aux Mômes: Be ice cycle de la compagnie Zirkus Morza

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

Un duo déjanté, un vélo-glace-machine, et une mission aussi folle que gourmande produire des glaces en pédalant !

Entre prouesses acrobatiques, Rola-Bola, cerceau et éclats de rire, Icy et Cornette vous offrent un spectacle dynamique. Un moment participatif et à la pétillance communicative, à partager en famille !

Durée: 40 min Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement Festival Place aux Mômes: Be ice cycle de la compagnie Zirkus Morza Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec