Festival Play it again Le nom de la Rose Ciné Galaure Saint-Vallier
dimanche 20 septembre 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Festival Play it again Le nom de la Rose
Ciné Galaure 2 Rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – – 4.5 EUR
Jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre du festival Play it again, venez (re)découvrir au Ciné Galaure LE NOM DE LA ROSE !
Le film sera présenté par un membre de l’équipe du cinéma !
Durée 2h12 VOSTF
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Ciné Galaure 2 Rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
As part of the Play It Again festival, come (re)discover *The Name of the Rose* at the Ciné Galaure!
The film will be introduced by a member of the cinema staff!
Runtime: 2 hours 12 minutes Original version with French subtitles
L’événement Festival Play it again Le nom de la Rose Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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