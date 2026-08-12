Festival Play it again Le nom de la Rose Ciné Galaure Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Festival Play it again Le nom de la Rose

Ciné Galaure 2 Rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre du festival Play it again, venez (re)découvrir au Ciné Galaure LE NOM DE LA ROSE !

Le film sera présenté par un membre de l’équipe du cinéma !

Durée 2h12 VOSTF

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Ciné Galaure 2 Rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

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English :

As part of the Play It Again festival, come (re)discover *The Name of the Rose* at the Ciné Galaure!

The film will be introduced by a member of the cinema staff!

Runtime: 2 hours 12 minutes Original version with French subtitles

L’événement Festival Play it again Le nom de la Rose Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche