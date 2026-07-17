Informations pratiques

Saint-Vallier

Forum des associations

Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Tout au long de la matinée, bénévoles et adhérents partageront leur passion à travers des échanges, des démonstrations et des animations. Un rendez-vous idéal pour découvrir de nouvelles activités et participer à la vie associative de la commune.

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Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66 accueil@saintvallier.fr

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English :

Throughout the morning, volunteers and members will share their passion through discussions, demonstrations, and activities. It’s the perfect opportunity to discover new activities and get involved in the community’s civic life.

L’événement Forum des associations Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche