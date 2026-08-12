UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Vallier

Festival Play it again Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Galaure Saint-Vallier

samedi 19 septembre 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ciné Galaure
Adresse
2 rue des malles
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Tarif
7.5

Saint-Vallier

Festival Play it again Vol au dessus d’un nid de coucou

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre du festival Play it again, venez (re)découvrir au Ciné Galaure Vol au-dessus d’un nid de coucou !
Le film sera présenté par un membre de l’équipe du cinéma ! Interdit -12 ans
Durée 2h14 VOSTF
  .

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26  mediation@cinegalaure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Play It Again festival, come (re)discover *One Flew Over the Cuckoo’s Nest* at the Ciné Galaure!
The film will be introduced by a member of the theater staff! Rated R (12+)
Runtime: 2h14 Original version with French subtitles

L’événement Festival Play it again Vol au dessus d’un nid de coucou Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Saint-Vallier (Drôme)