Festival “Play it again !” Cinéma La Fabrique Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Festival “Play it again !”

Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Séance d’ouverture avec la projection du film Le nom de la rose , en présence de Serge Laruë de Charlus, responsable du Conservatoire diocésain d’Art Sacré de Périgueux.

20h30, centre culturel La Fabrique.

Plus de précisions dans le programme cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.

Organisé par l’ADRC avec le soutien du CNC, un rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma du patrimoine en région.

Séance d’ouverture avec la projection du film Le nom de la rose , en présence de Serge Laruë de Charlus, responsable du Conservatoire diocésain d’Art Sacré de Périgueux.

20h30, centre culturel La Fabrique.

Plus de précisions dans le programme cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Festival “Play it again !”

Opening ceremony featuring a screening of the film %AB The Name of the Rose %BB, with Serge Laru%EB de Charlus, director of the Diocesan Conservatory of Sacred Art in Périgueux.

8:30 p.m., La Fabrique Cultural Center.

See the film program for more details.

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Festival “Play it again !” Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord