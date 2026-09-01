Informations pratiques

Saint-Astier

Vide-grenier et marché aux plantes

Centre-ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

10e édition du traditionnel vide-grenier et Marché au Plantes.

Venez chiner, dénicher de jolies plantes.

Entrée gratuite et 2€ le mètre pour les exposants.

Buvette et restauration sur place (sandwich frites).

8h-18h, centre-ville.

Fet’Astier 06 85 80 69 29

10e édition du traditionnel vide-grenier et Marché au Plantes.

Venez chiner, dénicher de jolies plantes.

Entrée gratuite et 2€ le mètre pour les exposants.

Buvette et restauration sur place (sandwich frites).

8h-18h, centre-ville.

Fet’Astier 06 85 80 69 29 .

Centre-ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 69 29

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English : Vide-grenier et marché aux plantes

10th edition of the traditional garage sale and Plant Market.

Come browse and find some beautiful plants.

Free admission and 2? per meter for vendors.

Refreshments and food available on site (sandwiches and fries).

8 a.m.–6 p.m., downtown.

Fet?Astier 06 85 80 69 29

L’événement Vide-grenier et marché aux plantes Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord