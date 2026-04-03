FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR PARC JACQUES VERNIER Douai

FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR Début : 2026-06-27 à 16:00. Tarif : – euros.

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PARC JACQUES VERNIER ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59