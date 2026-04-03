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FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR PARC JACQUES VERNIER Douai

FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR PARC JACQUES VERNIER Douai

FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR PARC JACQUES VERNIER Douai samedi 27 juin 2026.

Lieu : PARC JACQUES VERNIER

Adresse : ROUTE DE TOURNAI

Ville : 59500 Douai

Département : 59

Début : 2026-06-27

Fin : 2026-06-27

Heure de début : 16:00

FESTIVAL PLEIN AIR – 1 JOUR Début : 2026-06-27 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC JACQUES VERNIER ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59

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