Festival polar Noir en Perche 03 Nocé Perche en Nocé
Festival polar Noir en Perche 03 Nocé Perche en Nocé samedi 26 septembre 2026.
Perche en Nocé
Festival polar Noir en Perche 03
Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Noir en Perche revient cette année avec une nouvelle sélection !
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un festival dédié au roman policier et au thriller, organisé pour la troisième édition, par l’équipe du Moulin Blanchard à Perche en Nocé.
Empruntez dans les médiathèques de Nocé ou Préaux-du-Perche, lisez cet été et votez pour votre favori avant le 20 septembre.
Les 26 et 27 septembre vous pourrez rencontrer les auteurs et assister à la remise de prix au Moulin Blanchard. .
Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Festival polar Noir en Perche 03
L’événement Festival polar Noir en Perche 03 Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CdC Coeur du Perche
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