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Festival polar Noir en Perche 03 Nocé Perche en Nocé

Festival polar Noir en Perche 03 Nocé Perche en Nocé samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Nocé

Adresse : Le Moulin Blanchard

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Perche en Nocé

Festival polar Noir en Perche 03

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Noir en Perche revient cette année avec une nouvelle sélection !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un festival dédié au roman policier et au thriller, organisé pour la troisième édition, par l’équipe du Moulin Blanchard à Perche en Nocé.

Empruntez dans les médiathèques de Nocé ou Préaux-du-Perche, lisez cet été et votez pour votre favori avant le 20 septembre.

Les 26 et 27 septembre vous pourrez rencontrer les auteurs et assister à la remise de prix au Moulin Blanchard.   .

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Festival polar Noir en Perche 03

L’événement Festival polar Noir en Perche 03 Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CdC Coeur du Perche

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