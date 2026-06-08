Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Dans la ville Bagnères-de-Bigorre
Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Dans la ville Bagnères-de-Bigorre mercredi 30 septembre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition
Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-30
Quatre jours d’animations autour du zéro déchet sur tout le territoire, organisés par le SYMAT.
Organisation en cours .
Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie festivalzd65@gmail.com
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English :
Four days of zero-waste events throughout the region, organized by SYMAT.
L’événement Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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