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Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Dans la ville Bagnères-de-Bigorre

Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Dans la ville Bagnères-de-Bigorre mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Dans la ville

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-30

Quatre jours d’animations autour du zéro déchet sur tout le territoire, organisés par le SYMAT.
Organisation en cours   .

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   festivalzd65@gmail.com

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English :

Four days of zero-waste events throughout the region, organized by SYMAT.

L’événement Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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