Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Dans la ville Bagnères-de-Bigorre mercredi 30 septembre 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-30

Quatre jours d’animations autour du zéro déchet sur tout le territoire, organisés par le SYMAT.

Organisation en cours .

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie festivalzd65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four days of zero-waste events throughout the region, organized by SYMAT.

L’événement Festival (presque) Zéro Déchet 65 7e édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65