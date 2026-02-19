Festival Printemps Musical 24ème édition Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Festival Printemps Musical 24ème édition

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-16

Initialement dédié à la musique classique, le festival Printemps musical s’est progressivement ouvert à une diversité de styles, devenant aujourd’hui un rendez-vous de toutes les musiques. Une invitation à l’exploration, à la rencontre et à l’émotion.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initially dedicated to classical music, the Printemps musical festival has gradually opened up to a diversity of styles, becoming today a rendezvous for all kinds of music. An invitation to explore, to meet and to feel.

L’événement Festival Printemps Musical 24ème édition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc