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Festival Quinzaine photographique nantaise Nantes Centre et Quartiers Nantes

vendredi 23 octobre 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes

Festival Quinzaine photographique nantaise Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Nantes Centre et Quartiers
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-23 –
Gratuit : non  Tout public 

Cette année nous allons fêter le bicentenaire de la photographie ainsi que la 30e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise.Pour croiser ces 2 anniversaires, le festival QPN va s’emparer de l’idée de « Collection » pour en faire sa thématique.L’ensemble de la programmation du festival, lieux QPN et lieux partenaires, va donc explorer cette notion, large et accueillante, envisager toutes formes de concaténations, des rassemblements les plus sensibles aux rapprochements les plus fonctionnels.Des temps pionniers avec Eugène Atget et Lucien Roy, en passant par notre propre collection, reflet de 30 années d’engagement, jusqu’aux pratiques plus contemporaines, nourries de cette histoire doublement centenaire !???Découvrez toute la programmation dans divers lieux nantais : L’Atelier, passage Sainte-Croix, LU, Espace 18…

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
https://www.festival-qpn.com/


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