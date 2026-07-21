Informations pratiques

Figeac

Festival Re-naissance à Figeac concert, bec et cordes , Trio Baroque

cour, rue de Clermont Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire. Conférences, spectacles, concerts, projections, ateliers, expositions, visites, animations, marchés et découvertes invitent le public à explorer…

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cour, rue de Clermont Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 re-naissance@larrosoir.org

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English :

The Re-Naissance Festival, which runs for one month, celebrates the heritage, history, and spirit of the Renaissance through a multidisciplinary program

L’événement Festival Re-naissance à Figeac concert, bec et cordes , Trio Baroque Figeac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Figeac