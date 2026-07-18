Festival Re-Naissance à l’Arrosir Figeac la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Figeac
jeudi 20 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Festival Re-Naissance à l’Arrosir Figeac la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci
Astrolabe, 2 rue pasteur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire
Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire. Conférences, spectacles, concerts, projections, ateliers, expositions, visites, animations, marchés et découvertes invitent le public à explorer cette période sous un regard contemporain. Inspiré par l'histoire de Jeanne de Crussol, le festival met en valeur les richesses culturelles et patrimoniales du territoire tout en favorisant les échanges, la curiosité et le partage.
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Astrolabe, 2 rue pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org
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English :
The Re-Naissance Festival, which runs for one month, celebrates the heritage, history, and spirit of the Renaissance through a multidisciplinary program
L’événement Festival Re-Naissance à l’Arrosir Figeac la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Figeac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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