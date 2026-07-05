[Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs Village festival Dives-sur-Mer
dimanche 5 juillet 2026 · Village festival · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs
Village festival Cour de l’école Colleville Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-07 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Dans le cadre des 40 ans du festival RéciDives (festival de théâtre de marionnettes et formes animées) vous sont proposés des ateliers (ouvert à tous) pour fabriquer des costumes, des masques et des accessoires qui seront mis à disposition du public le samedi soir du 11 juillet pour la soirée de clô
Dans le cadre des 40 ans du festival RéciDives (festival de théâtre de marionnettes et formes animées) vous sont proposés des ateliers (ouvert à tous) pour fabriquer des costumes, des masques et des accessoires qui seront mis à disposition du public le samedi soir du 11 juillet pour la soirée de clôture du festival.
Du 5 au 7 juillet ateliers au Centre de vacances CCAS Les vaches noires à Auberville
Les 8 et 9 juillet ateliers au village du festival, Cour de l’école Colleville à Dives-sur-Mer .
Village festival Cour de l’école Colleville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 82 72 72 contact@le-sablier.org
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English : [Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs
To mark the 40th anniversary of the RéciDives Festival (a festival of puppet theatre and animated forms), workshops (open to all) are being offered to make costumes, masks and props, which will be made available to the public on the evening of Saturday 11 July for the closing night.
L’événement [Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge
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