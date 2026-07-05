UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dives-sur-Mer

[Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs Village festival Dives-sur-Mer

dimanche 5 juillet 2026 · Village festival · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Village festival
Adresse
Cour de l'école Colleville
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

[Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs

Village festival Cour de l’école Colleville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Dans le cadre des 40 ans du festival RéciDives (festival de théâtre de marionnettes et formes animées) vous sont proposés des ateliers (ouvert à tous) pour fabriquer des costumes, des masques et des accessoires qui seront mis à disposition du public le samedi soir du 11 juillet pour la soirée de clô
Dans le cadre des 40 ans du festival RéciDives (festival de théâtre de marionnettes et formes animées) vous sont proposés des ateliers (ouvert à tous) pour fabriquer des costumes, des masques et des accessoires qui seront mis à disposition du public le samedi soir du 11 juillet pour la soirée de clôture du festival.

Du 5 au 7 juillet ateliers au Centre de vacances CCAS Les vaches noires à Auberville
Les 8 et 9 juillet ateliers au village du festival, Cour de l’école Colleville à Dives-sur-Mer   .

Village festival Cour de l’école Colleville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 82 72 72  contact@le-sablier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs

To mark the 40th anniversary of the RéciDives Festival (a festival of puppet theatre and animated forms), workshops (open to all) are being offered to make costumes, masks and props, which will be made available to the public on the evening of Saturday 11 July for the closing night.

L’événement [Festival RéciDives] ateliers créatifs participatifs Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)