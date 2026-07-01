Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Marché nocturne

Centre-ville et village d’art Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Chaque mercredi de l’été, des exposants et artisans vous font découvrir leur savoir-faire dans le centre de la ville.

C’est aussi l’occasion de découvrir le village d’art atypique Guillaume le Conquérant et ses boutiques.

Chaque mercredi de l’été, des exposants et artisans vous font découvrir leur savoir-faire dans le centre de la ville.

C’est aussi l’occasion de découvrir le village d’art atypique Guillaume le Conquérant et ses boutiques. .

Centre-ville et village d’art Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

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English : Marché nocturne

Every Wednesday throughout the summer, stallholders and craftspeople showcase their skills in the town centre.

It’s also a chance to explore the unique Guillaume le Conquérant arts village and its shops.

L’événement Marché nocturne Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge