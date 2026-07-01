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AGENDA · Dives-sur-Mer

Marché nocturne Dives-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Centre-ville et village d'art
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Marché nocturne

Centre-ville et village d’art Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Chaque mercredi de l’été, des exposants et artisans vous font découvrir leur savoir-faire dans le centre de la ville.
C’est aussi l’occasion de découvrir le village d’art atypique Guillaume le Conquérant et ses boutiques.
Chaque mercredi de l’été, des exposants et artisans vous font découvrir leur savoir-faire dans le centre de la ville.
C’est aussi l’occasion de découvrir le village d’art atypique Guillaume le Conquérant et ses boutiques.   .

Centre-ville et village d’art Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne

Every Wednesday throughout the summer, stallholders and craftspeople showcase their skills in the town centre.
It’s also a chance to explore the unique Guillaume le Conquérant arts village and its shops.

L’événement Marché nocturne Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge

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