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Festival Reconnexion Papooz + Plaisir Théâtre de Verdure Ramatuelle

Festival Reconnexion Papooz + Plaisir Théâtre de Verdure Ramatuelle jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : La Rocade

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit Pour les 18/26 ans

Ramatuelle

Festival Reconnexion Papooz + Plaisir

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Pour les 18/26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Porté par l’association Autre Scène en collaboration avec l’Office de Tourisme et de la Culture, Reconnexion met en lumière une génération émergente d’artistes auteurs, compositeurs, interprètes.
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00  reconnexion.ramatuelle@gmail.com

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English : Festival Reconnexion Papooz + Plaisir

Organized by the Autre Scène association in collaboration with the Office de Tourisme et de la Culture, Reconnexion spotlights an emerging generation of singer-songwriters.

L’événement Festival Reconnexion Papooz + Plaisir Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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