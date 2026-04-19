Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Théâtre de Verdure Ramatuelle vendredi 17 juillet 2026.
Ramatuelle
Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Pour les 18/26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
* Requin Chagrin revient avec un 4ème album !
* Frànçois and the Atlas Mountains est l’invité de Requin Chagrin
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 reconnexion.ramatuelle@gmail.com
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English : Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains
* Requin Chagrin is back with a 4th album!
* Frànçois and the Atlas Mountains is Requin Chagrin’s guest.
L’événement Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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