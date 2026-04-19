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Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Théâtre de Verdure Ramatuelle

Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Théâtre de Verdure Ramatuelle vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : La Rocade

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit Pour les 18/26 ans

Ramatuelle

Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Pour les 18/26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

* Requin Chagrin revient avec un 4ème album !
* Frànçois and the Atlas Mountains est l’invité de Requin Chagrin
  .

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00  reconnexion.ramatuelle@gmail.com

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English : Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains

* Requin Chagrin is back with a 4th album!
* Frànçois and the Atlas Mountains is Requin Chagrin’s guest.

L’événement Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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