Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Pour les 18/26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

* Requin Chagrin revient avec un 4ème album !

* Frànçois and the Atlas Mountains est l’invité de Requin Chagrin

.

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 reconnexion.ramatuelle@gmail.com

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English : Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains

* Requin Chagrin is back with a 4th album!

* Frànçois and the Atlas Mountains is Requin Chagrin’s guest.

L’événement Festival Reconnexion Requin Chagrin + Frànçois and the Atlas mountains Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle