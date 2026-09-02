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Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Thégra

jeudi 22 octobre 2026 · Thégra

Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Thégra

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
46500 Thégra
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Thégra

Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes

Bibliothèque municipale Thégra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22

À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole

À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole. Chaque personne réalise une page d’une publication à partir de textes, images, archives etc

Tout public, à partir de 6 ans (accompagné d’un parent)

Sur réservation

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Bibliothèque municipale Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00 

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English :

Through these workshops, participants are invited to experience publishing as a space for collective expression, the exchange of ideas, and public discourse

L’événement Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Thégra a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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