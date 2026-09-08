Visite libre de l’église Saint-Barthélemy et de sa crypte, Église et sa crypte, Thégra

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Barthélemy et de sa crypte 19 et 20 septembre Église et sa crypte Lot

Gratuit. Renseignements au 05.65.38.78.15 (mairie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Barthélemy et sa crypte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église et sa crypte 476 Voie de la Gasconne 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie Petit édifice roman dont la structure remonte au XIIe siècle. Il se compose d’une nef comportant deux travées rectangulaires inégales. La grande travée paraît avoir été voûtée primitivement en berceau, mais la voûte a été démolie et remplacée par un simple plafond. A cette nef fait suite un transept dont la croisée est surmontée d’un clocher carré. Une abside polygonale fait suite au transept. Cette abside, primitivement rectangulaire, a été transformée et agrandie au XVe siècle. Les voûtes de l’abside et celle du transept ont été refaites à cette époque. Sous la croisée du transept existe une crypte dans laquelle subsiste un autel du XIIe siècle.

Venez à la découverte de l’église Saint-Barthélémy et de sa cripte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

©pah