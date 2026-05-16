Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien Place Cap del Let Vayrac
mercredi 7 octobre 2026 · Place Cap del Let · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien
Place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07 20:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Cette soirée propose de parler de santé mentale, à partir de deux courts-métrages
Cette soirée propose de parler de santé mentale, à partir de deux courts-métrages. Après les projections, les jeunes impliqués et le Dr. Christophe Lagabrielle partagent leur expérience avec le public pour croiser les regards et les vécus
Dès 12 ans
Sur réservation
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Place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
This evening’s event will explore the topic of mental health through two short films
L’événement Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien Vayrac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
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