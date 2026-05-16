Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien Place Cap del Let Vayrac

Informations pratiques

Vayrac

Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien

Place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Cette soirée propose de parler de santé mentale, à partir de deux courts-métrages

Cette soirée propose de parler de santé mentale, à partir de deux courts-métrages. Après les projections, les jeunes impliqués et le Dr. Christophe Lagabrielle partagent leur expérience avec le public pour croiser les regards et les vécus

Dès 12 ans

Sur réservation

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Place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

This evening’s event will explore the topic of mental health through two short films

L’événement Festival Résurgence X Ciné-débat c’est de la comédie, quand l’art fait du bien Vayrac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne