Festival Résurgence X Fresque des vulnérabilités du Lot au changement climatique place du 11 novembre 19 Vayrac

Informations pratiques

Vayrac

Festival Résurgence X Fresque des vulnérabilités du Lot au changement climatique

place du 11 novembre 19 Salle des fêtes Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Quel sera l’impact du changement climatique sur le territoire lotois, les habitants et nos activités ? Comment s’y préparer ? Ces questions nous concernent tous

Quel sera l’impact du changement climatique sur le territoire lotois, les habitants et nos activités ? Comment s’y préparer ? Ces questions nous concernent tous. En 2024, elles ont amené les élus du Département à réaliser un diagnostic des vulnérabilités du Lot au changement

climatique. À travers cet atelier collaboratif et ludique qui aboutira à la réalisation d’une fresque, chacune et chacun pourra comprendre les impacts du changement climatique de notre territoire, pour pouvoir agir et se préparer aux enjeux de demain

Verre de l'amitié offert

Sur réservation, à partir de 12 ans

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place du 11 novembre 19 Salle des fêtes Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

What impact will climate change have on the Lot region, its residents, and our activities? How can we prepare for it? These questions concern us all

L’événement Festival Résurgence X Fresque des vulnérabilités du Lot au changement climatique Vayrac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne