Informations pratiques

Niedermodern

Festival rock Septen’air

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01 01:30:00

Date(s) :

2026-07-31

C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!

C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!

Innovation cette année pour la première fois, sur 2 soirs

1 concert le vendredi soir

# Saori Jo Origin (Blues Rock)

4 concerts le samedi soir

# Jewly (Indie Rock)

# Zéro talent (Ska Punk Rock)

# Deadbeatz (Blues Punk)

# Macrowave (Electro Rock)

Prévente

Vendredi 10€

Samedi (vendredi inclus) 18€

Restauration sur place et initiation au lancer de haches

Infos & billets sur www.septenair.fr .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Here we go again for the 3rd edition of our Septen’air festival!!

L’événement Festival rock Septen’air Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau