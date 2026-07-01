Festival rock Septen’air Niedermodern
vendredi 31 juillet 2026 · Niedermodern
Informations pratiques
Niedermodern
Festival rock Septen’air
10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 01:30:00
Date(s) :
2026-07-31
C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!
C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!
Innovation cette année pour la première fois, sur 2 soirs
1 concert le vendredi soir
# Saori Jo Origin (Blues Rock)
4 concerts le samedi soir
# Jewly (Indie Rock)
# Zéro talent (Ska Punk Rock)
# Deadbeatz (Blues Punk)
# Macrowave (Electro Rock)
Prévente
Vendredi 10€
Samedi (vendredi inclus) 18€
Restauration sur place et initiation au lancer de haches
Infos & billets sur www.septenair.fr .
10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr
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English :
Here we go again for the 3rd edition of our Septen’air festival!!
L’événement Festival rock Septen’air Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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