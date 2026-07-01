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AGENDA · Niedermodern

Festival rock Septen’air Niedermodern

vendredi 31 juillet 2026 · Niedermodern

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
10 rue de l'artisanat
Ville
67350 Niedermodern
Département
Bas-Rhin
Tarif

Niedermodern

Festival rock Septen’air

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 01:30:00

Date(s) :
2026-07-31

C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!
C’est reparti pour la 3e édition de notre festival Septen’air !!
Innovation cette année pour la première fois, sur 2 soirs
1 concert le vendredi soir
# Saori Jo Origin (Blues Rock)
4 concerts le samedi soir
# Jewly (Indie Rock)
# Zéro talent (Ska Punk Rock)
# Deadbeatz (Blues Punk)
# Macrowave (Electro Rock)

Prévente
Vendredi 10€
Samedi (vendredi inclus) 18€
Restauration sur place et initiation au lancer de haches

Infos & billets sur www.septenair.fr   .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31  info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Here we go again for the 3rd edition of our Septen’air festival!!

L’événement Festival rock Septen’air Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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